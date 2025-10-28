Tres comidas típicas que debe probar sí o sí al visitar Bogotá

Una de las actividades más comunes al visitar una nueva ciudad o país es degustar platos pertenecientes a la gastronomía, y siendo Bogotá el principal destino de muchos turistas como de varios colombianos provenientes de otros lugares de Colombia, cabe mencionar los platos que vale la pena probar de la Sabana.

La Changua

Esta receta divide a los habitantes de Bogotá y de Colombia como ninguna otra lo hace, dado que, al parecer, no hay un punto medio en su disfrute: o se ama o se odia.

Aún así, es una de las recetas más simples de la capital, es una sopa hecha con leche, agua, huevo, cebolla y cilantro. Su sabor viene desde décadas con el campesinado, dado que se elaboraba con los ingredientes básicos que estaban disponibles en las casas.

Según la Alcaldía Mayor De Bogotá, este plato refleja la identidad sabanera y la costumbre de empezar el día con comida caliente, común en los barrios más antiguos.

Sobrebarriga al Horno

Este plato es muy representativo de Bogotá y del altiplano cundiboyacense. Su preparación es con carne de res marinada y cocinada durante el tiempo suficiente hasta que quede blanda, y luego se hornea con salsa criolla, tomate y cebolla. A veces se acompaña con papa criolla, arroz o aguacate.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, este plato es símbolo de la cocina casera de la ciudad y de la tradición obrera, pues era comida sustanciosa que le daba energía para las largas jornadas laborales. Con el tiempo, pasó de las fondas y plazas de mercado a los restaurantes, popularizandose cada vez más.

Ajiaco Santafereño

Este plato es considerado la insignia de Bogotá en gastronomía. Es una sopa espesa hecha con papa criolla, papa pastusa, mazorca, cilantro, pollo desmenuzado y crema de leche. Su origen está con los pueblos muiscas, que preparaban caldos con papa y hierbas locales.

Según el Instituto Distrital de Turismo, el ajiaco es el plato más pedido por los turistas internacionales, su mezcla de sabores lo convirtieron en un símbolo de la ciudad y una ayuda para lidiar con el clima frío de la ciudad.

