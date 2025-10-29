Funcionaria de la Alcaldía de Bogotá ‘mal parqueada’ ofreció disculpas y pagó comparendo

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, quien le ha puesto la lupa a los mal parqueados en Bogotá, esta vez denunció que la camioneta en la que una funcionaria de la Alcaldía de Bogotá se movilizaba estaba parqueada de manera ilegal sobre la Plaza Fundacional de Usaquén.

“No diré quién es, pero una funcionaria de Carlos Fernando Galán se parqueó ilegalmente. Prefiero darle al alcalde la oportunidad de demostrar que en su Gobierno el ejemplo sí empieza por casa. Que pague el comparendo y le pida excusas públicas a la ciudad”, dijo Quintero en sus redes sociales.

Inmediatamente, por medio de su cuenta de X, María Alejandra Baquero, secretaria privada del alcalde Carlos Fernando Galán, reconoció su falla y se disculpó.

“Concejal, yo tenía asignada la camioneta en el momento de la infracción. Asumí el pago del comparendo y reiteramos el llamado a todos los conductores del Distrito a cumplir siempre las normas de tránsito. Le ofrezco disculpas a Bogotá por el error”, aseveró.

