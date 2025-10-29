Presidente Petro anunció apertura del mercado árabe para el café y cacao colombiano
El mandatario continuó su gira por Arabia Saudita.
Durante la visita del presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Villavicencio a Riad, Arabia Saudita, se anunció la gestión para que Colombia reciba la certificación “Halal” que permitirá la venta de café y cacao en el Medio Oriente, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La cancillería explicó que este es un paso clave para que los campesinos y cooperativas puedan comerciar directamente con el mundo árabe la producción de café. Sin embargo, el presidente Petro aseguró:
“Logramos ‘Halal’ la certificación para venta de café y cacao en el medio oriente, sea otorgada a Colombia. El campesinado y sus cooperativas comerciarán directamente con el mundo árabe su producción de Café. Puse especial cuidado a las zonas de sustitución de cultivos”, añadió Petro.
