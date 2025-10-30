En el Cauca capturaron a un sujeto tras el secuestro de dos escoltas y el robo de un vehículo

Además de recuperar el vehículo los uniformados incautaron dos pistolas, 36 cartuchos, un chaleco balístico e identificaciones que pertenecían a los escoltas. Crédito: Policía Nacional.

En la vía Panamericana entre Popayán y Cali fue capturado un hombre que, al parecer, había secuestrado a dos escoltas y que se movilizaba en un vehículo reportado como hurtado.

Uniformados de la Policía y el Ejército nacional en medio del procedimiento interceptaron el automotor donde se movilizaba el capturado con dos hombres secuestrados identificados como escoltas de una empresa adscrita a la UNP.

Las víctimas, según las investigaciones, fueron objeto de secuestro y de hurto de una camioneta que pertenecía al esquema de seguridad de un líder campesino integrante del movimiento CIMA.

Además de recuperar el vehículo los uniformados incautaron dos pistolas, 36 cartuchos, un chaleco balístico e identificaciones que pertenecían a los escoltas.

La directora de la Seccional de Transito y Transporte de la Policía Nacional, general Claudia Susana Blanco explicó que, “este es un importante golpe a la delincuencia que afecta la seguridad vial y personal de los colombianos. La captura de este sujeto y la recuperación de una camioneta adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) demuestran la capacidad de reacción de nuestros uniformados y el trabajo articulado con las Fuerzas Militares”.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de secuestro, porte ilegal de armas de fuego, hurto y receptación.

La oficial Blanco puntualizó que se fortalecerán los controles policiales es las vías del país para evitar que los criminales las sigan usando con fines delictivos.