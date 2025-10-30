“Las empresas no pueden pasar por encima de las personas”: Cielo Rusinque sobre multa a Movistar

Este miércoles, 29 de octubre, la Super Intendencia de Industria y Comercio sancionó a Movistar con una multa de $670 millones de pesos, por incumplir con el tratamiento de datos personales.

Es por esto por lo que, la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y dio detalles de la sanción impuesta a Telefónica (Movistar).

¿Como inició proceso contra Movistar?

De acuerdo con Rusinque, la investigación inició luego de que una empresa competidora brindara información sobre el accionar de movistar. “De manera reiterada contactaron a usuarios sin un consentimiento previo y violaron la ley de habeas data”

¿Que pueden hacer las empresas de comunicaciones?

Asimismo, la superintendente aseguró que “las empresas no tienen derecho a pasar por encima del derecho fundamental de habeas data, la cual busca proteger la información de las personas”.

Además, realizó el llamado a que las personas hagan el registro de su número a través de la CRC o en última instancia que pongan la alerta en la Superintendencia

“Hemos recibido alrededor de 15.000 quejas”, dijo.

Finalmente, Cielo Rusinque afirmó que con esta primera sanción se quiere enviar “un mensaje al resto de compañías para que no pasen por encima de los usuarios”

