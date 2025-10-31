Gobernadores piden al presidente Petro redefinir la Paz Total y reforzar la seguridad en regiones

Ante el incremento de la violencia en distintas zonas del país, los gobernadores de varias regiones se reunieron este jueves en Cali (30 de octubre)para exigirle al gobierno del presidente Gustavo Petro, reforzar la seguridad en los territorios y que se revise la política de Paz Total, advirtiendo que no debe otorgarse beneficios a estructuras armadas ilegales que siguen delinquiendo.

“Una cosa muy importante, es solicitar la suspensión inmediata de los beneficios políticos, jurídicos, económicos que sé que se han otorgado a las estructuras armadas activas”, señaló la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Durante el encuentro, que contó con la presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, los gobernadores firmaron un manifiesto nacional de seguridad en el que también solicitaron mayores recursos para la Fuerza Pública, así como una estrategia coordinada entre Nación y las regiones para enfrentar la expansión de los grupos armados.

“Nosotros aquí no estamos pidiendo favores, estamos exigiendo que haya corresponsabilidad del Gobierno Nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con la articulación nacional con los departamentos y los municipios para poder lograr la seguridad”, manifestó la Toro Torres.

Por su parte, el ministro Sánchez, anunció que se realizarán revisiones bimensuales de las estrategias de seguridad entre las divisiones de la Policía y el Ejército para evaluar resultados y coordinar acciones en los territorios.

Además informó que avanza el proceso de compra de nuevos aviones para reforzar las capacidades de la Fuerza Pública.

“Estimamos que en el mes de noviembre ya esté firmado este contrato que va por 50 años y que el año entrante tendrá una inversión de 100 mil millones de pesos y el resto de los 16.7 billones de pesos que estarían pendientes será en los siguientes con vigencia futura”, indicó.

El jefe de la cartera de Defensa añadió que el Gobierno Nacional aprobó una inversión de un billón de pesos para el próximo año, destinada a fortalecer la protección y el equipamiento de policías y militares en todo el país.

