“He estado como comunicación entre McNamara y el Gobierno”: ministro Armando Benedetti

Ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti. Foto: EFE/Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

El ministro del Interior, Armando Benedetti, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre distintos temas del Gobierno Nacional, entre ellos su inclusión en la Lista OFAC (Lista Clinton), las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, entre otros.

Ante la información que reveló el director de La W, Julio Sánchez Cristo, sobre que Benedetti mantuvo una reunión con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, el ministro reconoció que ha trabajado en ser el puente entre el Gobierno Petro y EE.UU.

“He estado como comunicación entre McNamara y el Gobierno, tratando de buscar el canal que nos ha faltado. No hemos sabido comunicarnos con Casa Blanca, tener amigos allá”, indicó.

De otro lado, mencionó que la derecha colombiana ha llevado información a la derecha en Estados Unidos, por lo que reiteró que al Gobierno Nacional le falta comunicación con el país norteamericano.

Su inclusión en la Lista OFAC

Armando Benedetti manifestó que, por primera vez, quienes lo odian “pueden izar bandera, pueden cantar victoria” porque su inclusión en la Lista OFAC le ha dado un fuerte ‘golpe’.

Asimismo, reveló que él abordará ese tema por la parte administrativa y no por la jurídica, como lo hizo el presidente Gustavo Petro.

