Capturan a dueños de perros de raza peligrosa en Usaquén: dieron la orden de atacar a Policía

Bogotá

El coronel Ricardo Chaves, comandante de la Estación de Policía de Usaquén, confirmó que en el norte de Bogotá un uniformado de la institución disparó contra un perro de raza potencialmente peligrosa luego de que recibiera la orden de su dueño de atacarlo.

Según la información, los hechos se presentaron luego de un hombre fuera requerido por uniformados por llevar dos perros de raza potencialmente peligrosa sin traílla ni bozal. Justo, en ese momento se da la orden de atacar al uniformado.

“La persona se tornó agresiva y habría dado las voces de mando para que el canino atacara a nuestra Policía, quien en legítima defensa para proteger su integridad acciona su arma”, dijo el coronel Chaves.

Sumado a esto, se informó que el hombre que fue capturado ya había estado involucrado en un procedimiento similar ocurrido meses atrás, provocando incapacidad temporal de cinco días a un uniformado.

Por ahora, y como lo informó el coronel, la justicia penal militar inició las indagaciones pertinentes para establecer las circunstancias en el hecho.