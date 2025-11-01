El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Germán Calderón España demandó restricción de parrillero de moto en Bogotá al ser “discriminatoria”

El abogado constitucionalista Germán Calderón España demandó el decreto con el que la Alcaldía de Bogotá puso restricción temporal para parrillero en motocicletas en la capital colombiana durante el fin de semana de Halloween, del jueves 30 de octubre al 3 de noviembre.

Vea aquí: Motociclistas bloquean calles en Bogotá en rechazo a restricción de movilidad

Estas medidas del Distrito se plantearon como una medida para prevenir accidentes de tránsito y alteraciones del orden público.

“La razón fundamental, más allá de cualquier consideración constitucional y legal, es que se constata con este decreto una discriminación negativa contra una sector de la población”, expresó.

Aunque reconoce que la medida pretende conservar el orden público, “no es adecuado porque califica como discriminación a esta población. Esto no es bueno porque se estigmatiza”.

Es por esto que aseguró que la medida “no tiene una justificación razonable” porque viola los derechos de los moteros.

Escuche la entrevista completa aquí: