Julio Victoria culmina su gira sinfónica con 80 músicos en el Teatro Mayor de Bogotá

El reconocido productor y DJ Julio Victoria, figura de la música electrónica colombiana, se prepara para cerrar su serie de conciertos “Sinfonía Electrónica Tour” con una presentación monumental en la capital del país.

El concierto de cierre de su “Orchestral Live Tour” está programado para el 9 de noviembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, un evento que además celebra sus 15 años de carrera artística.

Victoria estará acompañado por más de 80 instrumentistas de América Latina, destacando la participación de 55 mujeres que forman parte de la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá.

Esta puesta en escena propone un ensamble que conjuga lo electrónico, lo clásico y lo orquestal, buscando que lo acústico y la potencia del beat creen una experiencia única e inolvidable.

El proceso detrás del proyecto es de gran exigencia técnica, toda la instrumentación se ejecuta con base en partituras detalladas, lo que requiere disciplina y consistencia por parte de los instrumentistas.

Este esfuerzo busca generar una “amalgama sonora” que trascienda, la cita abrirá sus puertas al público a las 5:30 p.m., con inicio del concierto a las 6:30 p.m., siendo apto para personas mayores de 12 años.

