Vuelve ‘La Mosca’ a Bogotá tras su gran éxito en el Festival Cordillera
La banda argentina ofrecerá un repertorio extendido en el Astor Plaza
El grupo argentino La Mosca, bajo la dirección de su vocalista y compositor principal Guillermo Novelis, regresa a Bogotá para una presentación exclusiva el próximo sábado 9 de noviembre.
Novelis explicó que, si bien su actuación en el festival fue exitosa, el escenario mediano asignado fue " superado" por sus seguidores, lo que motivó a los productores a organizar un encuentro más íntimo.
Esta fecha permitirá a La Mosca, ofrecer un espectáculo con tiempo ilimitado, a diferencia de los sets de 40 minutos comunes en festivales.
El repertorio incluirá temas diferentes a los de siempre, baladas y canciones acústicas, además de sus éxitos.
El Teatro Astor Plaza ofrece la cercanía con los fans que la banda buscaba.
Las entradas pueden ser adquiridas en TuBoleta.com. La banda busca que la música sirva para hacer la vida “más soportable”.
Tras su gran éxito en el Festival Cordillera vuelve La Mosca a Bogotá
La Mosca Tsé Tsé. Foto: Facebook La Mosca Oficial
