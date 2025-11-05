Magnicidio Miguel Uribe: Fiscalía llamó a juicio a alias ‘El Costeño’ y a ‘El Hermano’

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’; y William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’, por su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Se trataría de dos de los hombres clave en la planificación y ejecución del atentado que fue perpetrado el sábado 7 de junio en el parque El Golfito, del barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Según la investigación de la Fiscalía, Arteaga Hernández sería el coordinador del plan ilegal y definir los roles que debían cumplir los otros implicados antes, durante y después.

“Estas actividades, presuntamente, las definió en compañía de González Cruz, en reuniones realizadas el 4 de junio del año en curso y en otras fechas posteriores, en la localidad de Bosa y otros puntos de la ciudad”, detalló la Fiscalía.

Alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’ habría seguido a Miguel Uribe

La investigación de la Fiscalía permitió recopilar elementos materiales probatorios contundentes que indican que Elder José Arteaga, al parecer, se encargó de las vigilancias realizadas a la víctima y en el reconocimiento previo del lugar en el que se ejecutó el ataque armado.

Arma de fuego

La Fiscalía, además, estableció que Arteaga “habría entregado el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador Uribe Turbay, recorrido la zona junto a Katherine Andrea Martínez Martínez para garantizar que se cumpliera con el objetivo criminal y huido hacia el sector del Tintal para abordar un vehículo conducido por alias ‘El Hermano’ y tomar camino a un establecimiento de comercio del barrio Santa Fe”.

‘El Hermano’

También, se conoció en la investigación que González Cruz, al parecer, se encargó de vender el celular utilizado por Arteaga Hernández para coordinar el atentando.

Los procesados serán acusados formalmente por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.