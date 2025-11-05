MinAgricultura pide al Congreso avanzar en ley de Jurisdicción agraria

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, cuestionó que no se aplazó la discusión de la ley de Jurisdicción agraria, por lo que realizó un llamado urgente a la Cámara de Representantes, para avanzar en la discusión de la ley ordinaria que la reglamenta.

“Una vez más y por tercera vez en este periodo legislativo parece que la Jurisdicción agraria se dilata en el debate de la plenaria de la Cámara de representantes que define la competencia y los principios y el procedimiento de la justicia agraria en Colombia es urgente, campesinos y campesinas, productores, poseedores y propietarios de la tierra requieren que el Congreso reglamente esa aspiración del acuerdo de paz y de más de un siglo de lucha agraria en Colombia”, advirtió la ministra Carvajalino.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, cuestionó el proyecto tal como está contemplado, pues advirtió que será un funcionario del Gobierno Nacional quien decida sobre los procesos agrarios y no un juez de la República.

“Eliminar la fase judicial de los procesos agrarios, sería un enorme retroceso para la justicia en el campo colombiano. El acuerdo de paz estableció la creación de la Jurisdicción agraria y mediante el decreto ley 902 de 2017 se ordenó que todos los procesos agrarios, serán decididos por los jueces de la República nunca por la Agencia Nacional de Tierras, con el artículo 9 de este proyecto de ley el Gobierno pretende eliminar las garantías judiciales que hoy tienen todos los ciudadanos”, recalcó Jorge Bedoya, presidente de la SAC.

