Petro acusó a Trump de humillar a Colombia y compara sanciones en su contra con el “robo de Panamá”

Petro asegura que insultos de Trump hacia él y Colombia buscan afectar elecciones de 2026. Foto: Presidencia/ EFE.

El presidente Gustavo Petro nuevamente reaccionó a su inclusión y la de su familia en la llamada Lista Clinton y aseguró que la decisión impulsada desde Estados Unidos constituye una ofensa contra el país.

Así lo dijo el presidente Petro a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter):

“El presidente de la República representa la unidad nacional ante el extranjero. Lo que hizo Trump contra mí y mi familia no es solo un profundo acto de grosería, sino un insulto a la nación colombiana, una humillación”.

En su mensaje, Petro afirmó que el presidente estadounidense Donald Trump actuó aconsejado por el senador Marco Rubio y señaló que el congresista habría recibido en Florida a “políticos colombianos ligados familiar y directamente con la mafia de la cocaína”.

Por eso, Petro comparó el episodio con la separación de Panamá de Colombia en 1903, afirmando que dejará una marca histórica: “Ha dejado una huella imborrable que, como el robo de Panamá, nunca olvidarán las siguientes generaciones de colombianos y latinoamericanos”.

El jefe de Estado también sostuvo que las sanciones son una represalia por sus posiciones políticas y no por hechos ilícitos.

El presidente de la república representa la unidad nacional ante el extranjero, lo que hizo Trump contra mi y mi familia no es solo un profundo acto de grosería, sino un insulto a la nación colombiana, una humillación.



Aconsejado por Rubio y Rubio aconsejado por su equipo en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 5, 2025

Escuche W Radio en vivo: