Petro acusó a Trump de humillar a Colombia y compara sanciones en su contra con el “robo de Panamá”
El presidente Gustavo Petro comparó las sanciones del Gobierno Trump en su contra con la separación de Panamá de Colombia en 1903.
El presidente Gustavo Petro nuevamente reaccionó a su inclusión y la de su familia en la llamada Lista Clinton y aseguró que la decisión impulsada desde Estados Unidos constituye una ofensa contra el país.
Así lo dijo el presidente Petro a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter):
“El presidente de la República representa la unidad nacional ante el extranjero. Lo que hizo Trump contra mí y mi familia no es solo un profundo acto de grosería, sino un insulto a la nación colombiana, una humillación”.
En su mensaje, Petro afirmó que el presidente estadounidense Donald Trump actuó aconsejado por el senador Marco Rubio y señaló que el congresista habría recibido en Florida a “políticos colombianos ligados familiar y directamente con la mafia de la cocaína”.
Por eso, Petro comparó el episodio con la separación de Panamá de Colombia en 1903, afirmando que dejará una marca histórica: “Ha dejado una huella imborrable que, como el robo de Panamá, nunca olvidarán las siguientes generaciones de colombianos y latinoamericanos”.
El jefe de Estado también sostuvo que las sanciones son una represalia por sus posiciones políticas y no por hechos ilícitos.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles