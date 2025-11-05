Roban entidad bancaria en el suroccidente de Barranquilla

Imagen de referencia de pistola Glock. / Nataly Hanin

Este martes 4 de noviembre se registró el robo de una entidad financiera, ubicada en el suroccidente de Barranquilla.

El hecho ocurrió al interior del centro comercial Parque Allegra, ubicado en inmediaciones de la calle 30 con carrera 4B, en el sector de Santa Elena.

Hasta el lugar, llegaron cuatro presuntos delincuentes que ingresaron al establecimiento e intimidaron al personal.

Según se conoció, los sujetos amenazaron a los empleados de la entidad financiera para apoderarse del dinero disponible en las cajas.

Los señalados delincuentes incluso hurtaron las pertenencias de los ciudadanos que se encontraban en el lugar.

Aunque las autoridades lograron la captura de uno de los presuntos ladrones, los otros tres se dieron a la huida.

Por lo pronto, unidades de la Sijin adelantan las investigaciones del caso para lograr identificar a los responsables.

Hasta el momento, el monto total del hurto permanece sin ser establecido.