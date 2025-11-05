William Dau “entuteló” a la Procuraduría alegando irregularidades y vulneración a derechos

El exalcalde de Cartagena William Dau presentó una tutela en contra de la Procuraduría, alegando que el ente de control le vulneró sus derechos en el marco del fallo que lo suspendió e inhabilitó por 12 años por supuesta participación en política.

El exmandatario en la acción constitucional denunció que el ente de control le estaría vulnerando sus derechos, porque no le ha permitido acceder al texto del fallo sancionatorio para poder presentar la apelación de dicha inhabilitación, a pesar de que se ha insistido en poder conocer el texto.

“No obstante, la Procuraduría Delegada se ha limitado a remitir nuevamente el acta de audiencia o los registros audiovisuales de la diligencia, sin entregar el fallo por escrito, incumpliendo así su obligación legal y generando una afectación directa a las garantías procesales de mi prohijado”, se lee en la tutela presentada por Dau por medio de su abogado Simón Hernández.

De acuerdo con la acción legal, desde la Procuraduría “se ha mantenido una conducta omisiva y renuente” en el trámite del proceso, agregando que persisten “en su negativa de expedir la sentencia escrita” generando una afectación a la debida construcción del recurso con el que se va a apelar la decisión sancionatoria.

“Esta negativa no solo desconoce un mandato legal de carácter imperativo, sino que además vulnera derechos fundamentales del doctor William Jorge Dau Chamatt, al impedirle conocer de manera completa los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión sancionatoria, requisito indispensable para sustentar en debida forma el recurso de apelación y ejercer una defensa técnica y efectiva dentro del proceso disciplinario” afirmaron.

La tutela entró a reparto y se resolverá en los próximos días.

