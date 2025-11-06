Crimen de Jaime Esteban Moreno: Fiscalía pide cárcel para Juan Carlos Suárez Ortiz, único capturado

La Fiscalía General de la Nación le pidió al juez 37 Penal Municipal con Función de Control de Garantías que envíe a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz, por su presunta participación en la brutal golpiza que le ocasionó la muerte a Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, en hechos ocurridos en la madrugada del viernes 31 de octubre, en la calle 64 con carrera 15, en Bogotá.

La delegada de la Fiscalía sustentó su petición en que Suárez Ortiz representa un riesgo para la sociedad, pues, de acuerdo con los videos recopilados en medio de la investigación, habría propinado varios golpes al estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes.

En la mañana de este viernes, la fiscal del caso le pidió al juez que, con base en los elementos materiales probatorios recopilados —entre ellos los testimonios de varias personas que relataron la crueldad de la agresión—, se imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, por considerarla necesaria y urgente.

Precisamente, uno de los testimonios en los que la fiscal sustentó no solo la imputación de cargos, sino también la solicitud de restricción de la libertad, fue la declaración rendida por el amigo de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

La identidad del joven fue preservada por orden del juez, teniendo en cuenta la importancia de su testimonio y el riesgo que representa.

Juan Carlos Suárez Ortiz fue imputado por el delito de homicidio agravado y, según el juez, se expone a una sentencia de entre 40 y 50 años de prisión. Pese a ello, se declaró inocente y no aceptó los cargos.

Así fue la brutal golpiza que recibió Jaime Esteban Moreno Jaramillo

“El día 31 de octubre de 2025, siendo aproximadamente las 3:25 horas, se encontraban los ciudadanos J.D.S.O. y Jaime Esteban Moreno Jaramillo departiendo en el establecimiento Before Club, ubicado en la avenida Caracas No. 63-86, del barrio Chapinero, en Bogotá”, narró la fiscal del caso.

Continuó relatando que “hacia las 3:25 horas, al salir del establecimiento y caminar en dirección al local comercial Oxxo, ubicado en la calle 64 No. 14-10, justo frente al Instituto Educativo INCAP, un sujeto masculino, con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con pantalón negro nuevo, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, le provocó la primera caída al piso”.

Otro hombre que sería Ricardo González Castro aparece en la escena

La fiscal mencionó que otro hombre, que permanece prófugo, también agredió a la víctima.

“Este agresor, Juan Carlos Suárez Ortiz, se encontraba acompañado por otro hombre, persona que emprendió la huida. Igualmente, estaba acompañado por dos mujeres que fueron capturadas en el lugar y que posteriormente se identificaron como Kleydemar Paola Fernández, quien vestía un disfraz azul, y Bertha Johana Parra Torres, que llevaba un disfraz negro.

La primera de ellas señaló a la víctima, asegurando que este era ‘el de la discoteca (Before Club)’”.

Segunda agresión

“Minutos después, los agresores regresaron corriendo y, en la esquina de la calle 64 con carrera 15, usted, señor Juan Carlos Suárez, junto con otra persona que emprendió la huida, alcanzaron a la víctima, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, y le propinaron puños hasta tumbarlo. Ya estando en el suelo, le dieron múltiples patadas en la cara y el cuerpo, mientras la señora identificada como Kleydemar Paola Fernández, quien vestía un disfraz azul, motivaba a que le siguieran pegando”.

La fiscal siguió narrando el crimen

“Acto seguido, usted, en compañía de otra persona que huyó del lugar, se retiraron en dirección al local Oxxo, mientras la víctima botaba sangre por la nariz y por la boca, y se ahogaba con su propia sangre. Un vigilante de la zona avisó a la Policía Nacional”.

La fiscal agregó que “los uniformados hicieron presencia en el lugar y, por el señalamiento del testigo presencial —amigo de la víctima—, se logró la captura de las dos mujeres que acompañaban a los presuntos agresores, así como la del señor Juan Carlos Suárez Ortiz, en la calle 69 con carrera 14”.