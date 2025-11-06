EN VIVO 🔴 | Audiencia de medida de aseguramiento contra Carlos Suárez por caso Jaime Esteban Moreno

Este jueves, 6 de noviembre, inicia la audiencia de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez por el crimen de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes que falleció tras recibir una golpiza.

Suárez se declaró inocente y no aceptó cargos por el delito de homicidio agravado que le imputó la Fiscalía General de la Nación.

El juez del caso explicó que el agresor capturado de Jaime Esteban Moreno se expone a una condena entre los 40 y 50 años de cárcel.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Jaime Esteban Moreno?

En conversación con W Fin De Semana, uno de los abogados de la familia, Camilo Rincón, explicó que el informe de Medicina Legal deja claro que la causa de la muerte de Esteban Moreno fue por “un trauma craneoencefálico severo”, pues recibió patadas en el cráneo y tórax.

¿Qué más se sabe del caso Jaime Esteban Moreno?

El Reporte Coronell dio a conocer en primicia el video en el que se ve al otro hombre implicado en la agresión que terminó con la vida de Jaime Esteban Moreno: se trata de Ricardo Rafael González Castro.

¿Quién es Ricardo Rafael González Castro?

Como lo reveló W Radio en primicia, Ricardo Rafael González Castro es un hombre oriundo de Cartagena, de 22 años, y quien trabajaría en San Victorino vendiendo perros calientes.

Tras la noticia, González fue hasta el lugar de su trabajo, renunció y desde ahí es prófugo de la justicia.