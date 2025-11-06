Se presentó un incendio en una bodega en Barrios Unidos, Bogotá: no hay personas heridas. Foto: suministrada.

Este miércoles, en horas de la noche, se presentó un incendio en una bodega ubicada en la calle 76 con carrera 53 justo en la localidad de Barrios Unidos.

Según la información oficial de Bomberos Bogotá, sobre las 7:53 de la noche el incendio ya se encontraba controlado en un 80%.

Minutos después, el secretario de Gobierno y alcalde encargado, Gustavo Quintero, se refirió a la situación dando un parte de tranquilidad.

“A esta hora se encuentra controlado en un 100% el incendio ocurrido en una bodega en la calle 76 con carrera 53. No tenemos heridos. ¡Gracias a Bomberos Bogotá por reaccionar de manera inmediata!”, informó Quintero.

Por ahora, las autoridades activaron en Equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa.

Vea los videos del incendio: