Representantes liberales dicen que sus curules “están en riesgo” por criticar reunión Uribe-Gaviria

A partir de la reunión que sostuvieron la semana pasada los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, para cimentar las bases de una eventual coalición de cara a las elecciones presidenciales de 2026, surgieron varias críticas en del Partido Liberal.

Esto, en especial, desde sectores antigaviristas y liberales progresistas, que se mueven en bancada con los aliados del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Al respecto, los representantes liberales Juan Carlos Losada y Carlos Felipe Quintero advirtieron, desde una sesión de la Comisión Primera de la Cámara, que su permanencia en sus curules estaría “en riesgo” por rechazar públicamente el encuentro entre Gaviria y Uribe.

Losada aseguró: “Yo le hago un llamado a la Dirección Nacional Liberal para que respete la disidencia liberal. Lo más grande que ha construido este partido se ha construido a través de sus disidencias: la de Gaitán, el Nuevo Liberalismo. Esos son los movimientos liberales que han hecho grande este partido”, dijo.

Por su parte, Quintero señaló que Gaviria y Uribe se reunieron sin consultarlo a la bancada. “Yo creo que dos expresidentes pueden reunirse y hablar de política. Lo que está mal es que el director del partido, César Gaviria, nunca nos tiene en cuenta. Que me digan mis compañeros, ¿hace cuánto el Partido Liberal no nos convoca para una bancada? Hace más de dos años”, dijo.

E incluso Quintero señaló a Gaviria de ser un “reyezuelo”, según él, porque los “dominan con los avales (…) nos tienen sometidos con los avales. ¿Qué diría Luis Carlos Galán?”.

