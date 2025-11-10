María Fernanda Cabal denunció al senador León Fredy Muñoz por calumnia: estas son las razones. Foto: Colprensa.

La senadora y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunció que presentó una denuncia por calumnia contra el senador de la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, ante la Corte Suprema de Justicia.

La denuncia tendría que ver con un señalamiento que hizo Muñoz a Cabal por supuestamente haberse apropiado de tierras para campesinos en el Valle del Cauca, con base en información que le habría allegado la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

No obstante, la ANT desmintió esa información. Por eso, la senadora presentó la denuncia y calificó los señalamientos como “injuriosos” y “con fines políticos”.

De acuerdo con el comunicado de prensa de María Fernanda Cabal, la ANT aclaró que no existe ninguna relación entre la senadora y los predios en estudio, y precisó lo siguiente:

No existe actualmente ningún proceso agrario activo sobre predios mencionados. No se ha identificado ninguna relación entre la senadora, su núcleo familiar y los predios objeto del estudio técnico. Es falso que los ingenios Pichichi y Providencia estén haciendo uso de baldíos. Ningún funcionario regional de la ANT tiene autorización para emitir declaraciones públicas sobre procesos agrarios, pues esto corresponde exclusivamente al nivel central de la entidad.

Por último, la senadora señaló que “este tipo de ataques buscan silenciar a la oposición y deslegitimar las denuncias contra el Gobierno”.

