Un mes después de naufragio en Buenaventura, al menos cinco cuerpos no han sido rescatados

A la 1:15 de la mañana del pasado 3 de octubre, es decir, hace más de un mes, un barco que salió de Buenaventura sobre las 5:00 de la tarde del día anterior con destino a El Charco, Nariño, naufragó en bocas del río Naya, al parecer por sobrecupo.

El reporte inicial daba cuenta de 37 personas en el barco, información que fue transmitida a las familias. Sin embargo, más adelante se conoció que rescataron a 38 personas vivas y dos cuerpos, es decir, la cuenta ascendió a 40 personas.

Adicional a estas personas, cinco más siguen desaparecidas.

Las personas afectadas han denunciado que los desaparecidos son muchos más que los que se han reportado, entre esos algunos ciudadanos venezolanos que se dice que iban en ese mismo barco y sobre quienes, a la fecha, no se tiene reporte.

Por eso, surgen varios interrogantes: ¿El guardacostas revisó este barco como es debido antes de que saliera? ¿Por qué las demoras en la búsqueda de ese barco y el rescate de los cuerpos?

Los familiares de los desaparecidos han insistido a la Armada Nacional, a Guarda Costa del Pacífico, a mandatarios locales y nacionales que los cuerpos sean rescatados, teniendo en cuenta que el barco no ha flotado.

En las últimas horas, las autoridades confirmaron a W Radio que estimaban llegar hoy a bocas del río Naya con los equipos para iniciar el rescate del barco y los cuerpos.

