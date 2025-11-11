Corte Suprema rechazó descalificaciones de Armando Benedetti a la magistrada Lombana

La Corte Suprema de Justicia rechazó las “descalificaciones personales” que profirió el ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana, tras el allanamiento que realizó en su vivienda en Barranquilla.

Benedetti, en entrevista con La W, llamó a Lombana “loca”, “delincuente”, “hp” entre otros calificativos de alto calibre.

Para la Corte, las manifestaciones del ministro de la política son absolutamente cuestionables. “La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia” manifestó el presidente de la Corte, Octavio Augusto Tejeiro.

En su declaración, el presidente de la Corte Suprema además hizo un llamado a la prudencia y el respeto por la ley, así como frente a las entidades encargadas de investigar; enfatizó además en desescalar el lenguaje.

“El respeto en las expresiones, el tono prudente y el diálogo constructivo son pilares esenciales para el fortalecimiento del Estado de derecho y la convivencia democrática” dijo Tejeiro.

El magistrado Tejeiro a su vez, reafirmó que los ciudadanos cuentan con las herramientas legales para controvertir las decisiones judiciales “y manifestar sus diferencias dentro del marco del debido proceso y el respeto institucional”.

La Corte informó también que pesan varios procesos sobre el ministro Armando Benedetti, en donde las labores investigativas son competencia de cada despacho. “No obstante, las decisiones de fondo que luego deban adoptarse sí han de ser pronunciadas por la Sala de Instrucción de manera colegiada”.