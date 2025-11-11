Piden a Procuraduría suspender a Benedetti tras sus acusaciones contra Cristina Lombana

El exsecretario de transparencia, Camilo Enciso, le pidió a la Procuraduría General de la Nación que abra investigación en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, por cuenta de los insultos proferidos contra la magistrada Cristina Lombana.

Esto, luego de que, en entrevista con La W, Benedetti calificara a Lombana como “loca”, “demente” “delincuente” y “hp” después de que ordenara un allanamiento a su vivienda en Barranquilla.

Para el exsecretario, las descalificaciones de Benedetti hacia Cristina Lombana representan atestaciones impropias para un servidor público vulnerando la independencia de la Rama Judicial.

Además, el exsecretario Enciso expresó que Benedetti podría obstruir la justicia al quedar evidenciado que conocería detalles del proceso de investigación en la Corte Suprema de Justicia.

“El cargo que ostenta el señor Benedetti (Ministro del Interior) lo posiciona como interlocutor directo del Gobierno con otras ramas del poder público, por lo que su permanencia en el cargo puede influir indebidamente en funcionarios públicos, afectar la independencia judicial y facilitar presiones sobre quienes intervienen en el proceso”, se lee en la queja.

Para Enciso, procede la suspensión provisional de Benedetti y además pidió que “se adopten medidas para evitar interferencias con servidores públicos, posibles filtraciones de información o presiones indebidas sobre la Corte Suprema de Justicia”.

Escuche W Radio en vivo: