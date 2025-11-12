Marina Silva, ministra de Ambiente de Brasil; junto al presidente de ese país, Lula da Silva. Foto: Getty Images.

“Es innovadora”: MinAmbiente de Brasil sobre Cumbre de los Líderes en Belém

Este viernes, 7 de noviembre, habló en los micrófonos de W Radio la ministra de Ambiente de Brasil, Marina Silva, quien expresó su perspectiva de la Cumbre de los Líderes previo al inicio de la COP30.

“Es una cumbre innovadora”, dijo, explicando que en este tipo de eventos, “generalmente, cada jefe de Estado viene y da su mensaje, lee su discurso”, pero que el presidente de Brasil, Lula da Silva, cambió de cierta manera el enfoque.

“El presidente Lula quiso transformar la cumbre en un momento de debate sobre temas que son importantes como el clima, la naturaleza, los océanos”, entre otros.

Lo anterior, según dijo, porque son temas relevantes de tratar teniendo en cuenta “el cambio climático que la gente ya está viviendo”.

La jefa de la cartera ambiental de Brasil también dijo que “el mensaje que está siendo enviado por cada jefe de Estado en la cumbre es ser negociador”.

Finalmente, Silva resaltó que los mensajes de Lula “han sido altamente comprometidos con la justicia climática, la transición energética y la adaptación”.

