Presidente de la Cámara, Julián López, impugnó sanción del Partido de la U

El presidente de la Cámara, Julián López, se refirió una vez más este martes a la sanción que le impuso el Partido de la U el pasado 28 de octubre, cuando le suspendieron el derecho a la voz y el voto. Eso, lo inhabilitaría para presidir la plenaria de la Cámara.

Al respecto, anunció que presentó una impugnación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y pidió al partido que suspenda la sanción mientras el CNE se pronuncia de fondo.

De hecho, aseguró que conservaría sus “derechos políticos y seguiré ejerciendo, con voz y voto, mis funciones como Representante a la Cámara y como presidente de la Corporación, dignidad que me fue conferida por decisión soberana de la Plenaria de la Cámara, y no por ninguna organización partidaria”, señaló.

Es de recordar que López fue sancionado por crear una nueva facción en el Partido de la U, en oposición a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Y aseguro una vez más: “lo ocurrido no fue contra mí, fue un intento de debilitar la institucionalidad”.

Ahora, a pesar de la impugnación, el Partido de la U aseguró que la sanción contra López sigue vigente: “La medida provisional de suspensión de la militancia y consecuencialmente la voz y el voto al representante Julián López, está vigente (…) Asimismo, ante la eventualidad de una impugnación ante el Consejo Nacional Electoral esto por sí mismo no suspende la medida, la suspensión se mantiene vigente hasta que dentro del mismo proceso se levante”.

