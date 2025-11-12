Reportan enfrentamientos en Asamblea de la Uniatlántico
Los hechos se registraron este 11 de noviembre, al parecer, por personas ajenas a la institución que ingresaron a las instalaciones.
La tarde de este 11 de noviembre se reportaron enfrentamientos al interior de las instalaciones de la sede norte de la Universidad del Atlántico, en medio de una Asamblea multiestamentaria que se realizaba por parte del cuerpo académico y docente.
La situación, al parecer, habría estado provocada por personas ajenas a la institución que ingresaron al campus.
Los hechos se hicieron públicos por denuncias de estudiantes que aseguraron que, incluso, un grupo de encapuchados hizo presencia en el lugar.
El episodio fue rechazado por parte del Ministerio de Educación, desde donde también manifestaron que hubo agresiones contra miembros de la Asamblea.
El acto se realizó en medio del descontento que ha generado la elección de Leyton Barrios como rector del alma mater.
