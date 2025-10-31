Petro pidió investigar hechos violentos ocurridos durante protestas estudiantiles en Uniatlántico
El presidente Gustavo Petro aseguró que “no se pueden violentar las manifestaciones pacíficas”.
El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre los hechos violentos que se presentaron en la Universidad del Atlántico este 30 de octubre, en medio de una protesta estudiantil contra la elección de rector.
A través de su cuenta de X, el mandatario pidió investigar el caso “a fondo”.
Asimismo, aseguró que “no se pueden violentar manifestaciones pacíficas de estudiantes” y mencionó que “el derecho a reunión es un derecho fundamental”.
Adicionalmente, desde el Ministerio de Educación Nacional señalaron que, tras retirarse de la sesión en la que se designó a Leyton Barrios como nuevo rector del alma mater, dejaron constancia de los hechos y el riesgo que implicaría para la autonomía y salvaguarda institucional la decisión.
- Le puede interesar: Reportan enfrentamientos estudiantiles en medio del paro en la Uniatlántico
“El resultado de la decisión de los 5 consejeros restantes en cuanto a la elección del rector, ha sido la causa de la asamblea multiestamentaria y el paro decretado por estudiantes y profesores”, mencionaron.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
El ministro Daniel Rojas también solicitó a las autoridades locales respetar el derecho a la protesta y rechazó el ingreso de la fuerza pública al campus universitario, y “la represión violenta contra las expresiones democráticas de las y los estudiantes”.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles