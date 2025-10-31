Petro pidió investigar hechos violentos ocurridos durante protestas estudiantiles en Uniatlántico

Intervención del presidente Gustavo Petro en el II Foro Global Gateway, Alianzas en una era geopolítica / Presidencia de la República

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre los hechos violentos que se presentaron en la Universidad del Atlántico este 30 de octubre, en medio de una protesta estudiantil contra la elección de rector.

A través de su cuenta de X, el mandatario pidió investigar el caso “a fondo”.

Asimismo, aseguró que “no se pueden violentar manifestaciones pacíficas de estudiantes” y mencionó que “el derecho a reunión es un derecho fundamental”.

Adicionalmente, desde el Ministerio de Educación Nacional señalaron que, tras retirarse de la sesión en la que se designó a Leyton Barrios como nuevo rector del alma mater, dejaron constancia de los hechos y el riesgo que implicaría para la autonomía y salvaguarda institucional la decisión.

“El resultado de la decisión de los 5 consejeros restantes en cuanto a la elección del rector, ha sido la causa de la asamblea multiestamentaria y el paro decretado por estudiantes y profesores”, mencionaron.

El ministro Daniel Rojas también solicitó a las autoridades locales respetar el derecho a la protesta y rechazó el ingreso de la fuerza pública al campus universitario, y “la represión violenta contra las expresiones democráticas de las y los estudiantes”.

No sé pueden violentar manifestaciones pacíficas de estudiantes. El derecho a reunión es un derecho fundamental.



El caso del Atlántico debe ser investigado a fondo. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 30, 2025

