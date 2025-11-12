Tejiendo Hogares, la apuesta de la primera dama de Medellín para mejorar la ciudad desde la familia
Con una visión centrada en el bienestar de la familia, Margarita Gómez, primera dama de Medellín, lidera la estrategia ‘Tejiendo Hogares’ con la búsqueda de promover relaciones sanas dentro de las casas colombianas.
Tejiendo Hogares: la apuesta de la Primera Dama de Medellín para mejorar la ciudad desde la familia
La primera dama de Medellín, Margarita Gómez, habló en Mujeres W acerca de su proyecto dedicado a lograr cambios en la cultura de la ciudad desde el mero núcleo familiar, el programa ‘Tejiendo Hogares’.
Tejiendo Hogares es una red de acompañamiento educativo y psicológico que ya aborda a miles de familias y toca temas como la comunicación afectiva, la resolución de conflictos sin violencia y la crianza desde el respeto.
“La violencia no puede ser parte del amor”, dijo Gómez, cuya idea es que lo primero que hay que hacer para lograr una sociedad más justa es que los vínculos familiares tengan la empatía como base principal.
Este programa, que está aliado con instituciones públicas y comunitarias, también ha llegado a colegios, barrios y centros de atención familiar, y en todos estos espacios el plan es el mismo: Fortalecer la salud mental de las familias, ya sea con actividades pedagógicas, talleres y acompañamiento psicológico.
