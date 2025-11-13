Colombia es sede de la Primera Cumbre Latinoamericana de Sistemas Penitenciarios

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, lideró la organización del evento internacional que reúne a 10 delegaciones de países sobre la situación carcelaria.

Precisamente, Colombia se convirtió por estos días en la sede de la Primera Cumbre Latinoamericana de Sistemas Penitenciarios, lo que representa un avance significativo en la búsqueda de espacios y lugares idóneos para la resocialización, la cooperación internacional, la estrategia y la evolución de los procesos penitenciarios.

“En esta oportunidad, el país se convierte en escenario de un diálogo regional sin precedentes, donde la cooperación y el intercambio de conocimientos serán las herramientas fundamentales para enfrentar retos y desafíos comunes que permitan combatir los delitos que trascienden fronteras”, señaló el director del Inpec, que se mostró complacido por la importancia de poder fortalecer los lazos con las autoridades penitenciarias de otros 10 países y mostrar los casos exitosos de Colombia.

Además, agregó que “este es un momento histórico para Colombia y América Latina. La Cumbre demuestra que la unión entre naciones puede generar soluciones duraderas, solidarias y humanas. Juntos avanzamos hacia sistemas penitenciarios garantes de los derechos humanos, que fortalezcan la seguridad y que construyan oportunidades de cambio”.

El evento empezó el lunes 11 y concluirá este jueves 13 de noviembre con diversas actividades en las que se intercambian metodologías y procesos para fortalecer los caminos de la resocialización en las cárceles de Latinoamérica.

Precisamente, este miércoles 12 de noviembre se hizo un recorrido por la cárcel La Modelo de Bogotá, que ha sido azotada por los hechos de violencia, pero que con estrategias de seguridad y de acompañamiento a los internos en procesos de aprendizaje, avanza en la búsqueda de la paz carcelaria.

