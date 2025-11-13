Esta es la historia de Diana Herrera: pasó de la oscuridad a la empatía por amor a su familia

Diana Herrera tiene 41 años y una actitud que, para muchos, no es acorde a lo que ha llegado vivir, empezando a sus 9 años, cuando su madre la abandonó junto a su hermano de 4 años en el terminal de Ibagué, diciéndoles que ya volvía, pero finalmente cosa que no hizo.

Poco después, fue adoptada por su familia paterna, la cual fue su refugio tras el evento de su madre, de la cual aprendió a que debe cuidar a sus hijas, a ser resiliente y no repetir ese patrón de ausencia presente en su niñez

“Entendí que había que romper la cadena”, comentó, tras recordar como ella misma se propuso crear una familia distinta junto a Fernando, su esposo desde hace más de 2 décadas y por el cual tuvo muchos roces con su familia.

Otro giro en la historia de Herrera se dio a sus 30 años, época en la que perdió la vista tras un desprendimiento de retina que ningún médico fue capaz de tratar, suceso que, a pesar de sus esfuerzos mediante casi 10 cirugías, terminó siendo permanente hasta hoy y algo que la sumergió en una depresión profunda, originando 2 intentos de suicidio.

Aún así, con ella estaba el amor de su hija, Angie, y el de Fernando, su esposo, que le devolvieron la esperanza de vivir. Tras un tiempo, Herrera comenzó a dedicarse a las charlas de inclusión laboral y creó su propio emprendimiento de refrigerios que ha sido solicitado por varias empresas para eventos, asunto que la ha mantenido ocupada y con un sostén para sus necesidades básicas.

Actualmente está buscando apoyo para el proyecto “La empatía es gratis”, que busca ayuda para un tratamiento con células madre que podría devolverle la vista en uno de sus ojos, “Nadie te puede quitar la felicidad si decides seguir adelante”, concluyó.

Escuche la entrevista en vivo:

