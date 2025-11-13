Piden investigar a María del Mar Pizarro por conflicto de interés relacionado con su bar Before

La Red de Defensa Ciudadana radicó en la Procuraduría una queja en contra de la representante María del Mar Pizarro.

Lo anterior, por presunto conflicto de interés debido a que participó en las mesas técnicas de la “ley de la noche” mientras ostenta la propiedad sobre el bar “Before Club”, sitio en el que estaba Jaime Esteban Moreno la noche de su asesinato.

“Dicha participación supone un ejercicio funcional de carácter prelegislativo, pues en esas instancias se definen los contenidos sustantivos de una futura propuesta normativa con incidencia directa en el sector económico al que pertenece su establecimiento” señala la queja disciplinaria.

En el documento se expuso que en ningún momento la congresista ha declarado algún impedimento frente a la construcción de la ley.

“De los hechos descritos se desprende una posible configuración de conflicto de interés real, potencial o aparente, en tanto la congresista participa en la elaboración de una iniciativa legislativa que podría incidir materialmente en la regulación y condiciones económicas del negocio de su propiedad, afectando el principio de imparcialidad y el deber de transparencia que rigen la función pública” señaló la Red.

Según la queja, las presuntas conductas de María del Mar Pizarro podrían corresponder a una falta gravísima. “No se trata de una falta de diligencia o de descuido administrativo, sino de una conducta consciente mediante la cual la servidora pública incumple un mandato legal imperativo, quebrantando el principio de integridad institucional” agregaron.

