MinTrabajo denunció posibles afectaciones contra la libertad sindical en Hospital-Clínica San Rafael

La cartera laboral informó que luego de una visita de sus inspectores en Bogotá al Hospital Universitario Clínica San Rafael, dando atención a una querella formulada por el Sindicato ASINTRAF, se detectaron situaciones que “podría ser atentatorias contra la libertad sindical”.

Según explicó el MinTrabajo, en la visita se verificaron las condiciones laborales y colectivas en las que opera el personal del Hospital – Clínica San Rafael, encontrando “situaciones que potencialmente podrían encuadrarse dentro de las reguladas por la normativa laboral, especialmente el artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo, relacionadas con presuntos despidos por afiliaciones sindicales, supuesta tercerización y probable irrespeto de los fueros circunstanciales y sindicales, así como de medios de expresión sindical”.

A lo anterior se sumó que los inspectores del MinTrabajo “también se examinaron documentos sobre aspectos generales de la institución, la gestión del comité de convivencia laboral, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se recaudó material probatorio relacionado con políticas institucionales sobre no violencia y acoso, protocolos y rutas de atención, prevención y corrección conforme a la nueva normativa y se hizo verificación de algunas actuaciones en correspondencia con normas laborales”.

Finalmente, el MinTrajo advirtió que todo lo expuesto entrará a ser examinado a fondo con el fin de defender los derechos laborales de los trabajadores de la I.P.S.