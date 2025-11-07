Establecen mesa de diálogo en ETB para evitar vulneración de derechos laborales

El Ministerio de Trabajo anunció la implementación de una mesa de trabajo en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), con el fin de llegar a un acercamiento entre trabajadores, directivos y Gobierno para lograr acuerdos colectivos con el propósito de suspender de manera inmediata la terminación de contratos de trabajo sin justa causa que se encuentren en curso.

Según el Ministerio, con la instalación de esta mesa se deben mantener vigentes los vínculos laborales de todos los trabajadores amparados por la convención colectiva de trabajo, con fuero sindical, estabilidad laboral reforzada o que se hallen involucrados en procesos de retiro o desvinculación aún no perfeccionados.

Por su parte la empresa deberá informar el estado de cada proceso al Ministerio y se aplicará dentro de las próximas 48 horas.

“Además, deberá remitir el listado de terminaciones contractuales realizadas desde el 1 de enero del presente año hasta la fecha, así como la relación de los trabajadores con fuero y estabilidades reforzadas (maternidad, paternidad, salud, prepensionado, en condición de discapacidad o víctimas, entre otras”, señaló el Ministerio de Trabajo.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que con esta medida se realizará el seguimiento a la ETB en materia de despidos.

“Con este acto administrativo verificaremos las actuaciones de la ETB en materia de despidos, retiros voluntarios, estabilidad laboral reforzada, libertad sindical y cumplimiento de la normatividad laboral, así como para identificar y eliminar posibles prácticas que afecten derechos ciertos e indiscutibles o que constituyan actos de injerencia o discriminación”. afirmó.

Otros de los puntos claves para el Gobierno es evitar la vulneración de fueros laborales o constitucionales.