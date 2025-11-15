Caso Jaime Esteban Moreno: Juez confirmó que golpe de Ricardo González causó el asesinato

La juez sexta penal municipal con función de control de garantías de Bogotá aseguró que los elementos materiales probatorios recopilados y presentados por la Fiscalía General de la Nación demuestran que el golpe del que Jaime Esteban Moreno Jaramillo no pudo levantarse nunca más fue el causado por Rafael Ricardo González Castro, segundo procesado por el homicidio.

#Atención | “Después del fuerte golpe de Ricardo Rafael González, la víctima —Jaime Esteban Moreno— no se volvió a levantar jamás”, aseguró la juez sexta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. Agregó que el asesinato fue “el extremo máximo de la crueldad”… pic.twitter.com/PLAnN7Prpv — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 14, 2025

En medio de la argumentación de la decisión de imponer una medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra González Castro, la juez señaló que este caso es el “extremo máximo de crueldad”.

“Se genera ese acto de inconsciencia; él –Jaime Esteban Moreno Jaramillo– ya no se vuelve a despertar después del golpe del señor Ricardo (…)”, dijo la juez.

Agregó que “en la segunda agresión participaron los dos señores (Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro), pero que quien ocasionó la caída de la que no se volvió a levantar jamás (víctima) fue el señor Ricardo y, encima, le siguen pegando de manera brutal (…)”.

La juez argumentó que el procesado es un “peligro para la sociedad” y dijo que no era posible concederle el beneficio de la detención domiciliaria porque no era claro su arraigo (su lugar de residencia y trabajo).

Todavía no se sabe el lugar de reclusión, pero podría ser trasladado a la cárcel de Cartagena, su ciudad de origen.

