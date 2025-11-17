El Barcelona regresará al renovado Camp Nou el 22 de noviembre ante el Athletic

El partido entre el FC Barcelona y el Athletic Bilbao, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga, se disputará el próximo sábado 22 de noviembre, a las 15H15 GMT en el renovado Camp Nou, anunció este lunes el club catalán.

“Esta decisión llega después de la obtención de la licencia de primera ocupación correspondiente a la Fase 1B, que permite ampliar el aforo hasta los 45.401 espectadores”, señaló la entidad culé en un comunicado.

La autorización comprende la zona de Lateral y se añade a la licencia ya concedida de la Fase 1A, que incluye Tribuna y Gol Sur, detalló el Barça.

El club está trabajando “en la Fase 1C para garantizar la reanudación de la actividad en el Gol Norte”.

Asimismo, reveló que está conversando con la UEFA para jugar el encuentro contra el Eintracht de Fráncfort en el Camp Nou, “ya que se cumplen los requisitos necesarios, aunque todavía se está a la espera de recibir la confirmación definitiva”.

Más de dos años después del inicio de las obras de remodelación del estadio, el Barcelona regresó a su casa el 7 de noviembre para un entrenamiento abierto al público.

Esa sesión sirvió de “test técnico y operativo para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas, accesos y diferentes aspectos de la instalación, en el marco del proceso de reapertura progresiva del estadio”, indicó la entidad.

El regreso al Camp Nou ha ido sufriendo distintos retrasos en los últimos meses. Esas demoras han supuesto una gran pérdida financiera para el Barcelona, que necesita los ingresos que generará el estadio renovado para su estabilidad.

El Barça ha estimado en 1.500 millones de euros (1.735 millones de dólares) el coste de la profunda renovación de su estadio, que podrá acoger a 105.000 espectadores, un récord en Europa.

