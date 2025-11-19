Diego Cadena dijo que “mentiras” del ‘narcochofer’ sobre supuesto complot pusieron en riesgo su vida

Reapareció el abogado Diego Cadena en medio de la polémica por el supuesto entrampamiento contra el senador y precandidato presidencial, Iván Cepeda; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y el abogado Miguel Ángel del Río, en el que al parecer habría participado su exesposa, Ximena López Bustamante.

Cadena aseguró que no es cierto que exista algún “complot” e indicó que las mentiras de Manuel Antonio Castañeda, conocido como el ‘narcochofer’, han puesto en peligro su vida, la de su familia e incluso la integridad de su abogado defensor, Iván Cancino.

“El señor Manuel Castañeda ha hecho declaraciones en las que de manera mentirosa habla de un complot inexistente en contra de un abogado, de un senador de la república y de un ministro, lo cual ha puesto en peligro mi vida, la de mi familia y la de mi abogado. Ojalá la justicia llegue pronto y no permita que el señor Castañeda continúe haciéndole daño al país”, aseguró en su cuenta oficial en la red social de X.

#NoticiaW | Se pronunció el abogado Diego Cadena (@DiegoCadenaLaw sobre la polémica generada por el supuesto entrampamiento contra el abogado Miguel Ángel del Río (@migueldelrioabg), el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda (@IvanCepedaCast) y el ministro del Interior,… pic.twitter.com/jv75tyq2cJ — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 19, 2025

Diego Cadena no buscó al ‘narcochofer’ para entrampar a Miguel del Río: Iván Cancino

El abogado Iván Cancino aseguró que Manuel Antonio Castañeda, conocido como el ‘narcochofer’, mintió al manifestar que su cliente, Diego Cadena, lo buscó para planear un entrampamiento contra el abogado Miguel Ángel del Río y el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda.

W Radio conoció en primicia el pronunciamiento del defensor de Cadena sobre la polémica generada por el supuesto entrampamiento contra el penalista Del Río y el congresista Cepeda.

Cancino lanzó una fuerte advertencia al ‘narcochofer’ en la que señaló que tiene las pruebas para demostrar sus supuestos engaños.

“Señor Manuel Castañeda, ¿está usted seguro de que fue Diego Cadena quien lo buscó a usted? ¿O usted fue quien buscó a Diego Cadena?”, inmediatamente respondió: “Porque nosotros tenemos todas las evidencias para demostrarle a la justicia cuál fue el orden y no le va a gustar a usted el resultado que podemos evidenciar (…)”, afirmó.

Cancino formuló otras preguntas al ‘narcochofer’ sobre la supuesta reunión en la que habría entregado pruebas de sus afirmaciones a agencias de Estados Unidos y en la que no estaba su cliente (Diego Cadena).

“Usted voluntariamente, sin la presencia de Diego Cadena en esa reunión, ¿le entregó alguna prueba documental o grabaciones a las agencias americanas que involucraban a algunas de las personas que se mencionan en estos eventos?”, cuestionó.

Añadió: “¿Puede usted contestar esa pregunta y decir cuál era el contenido de esos documentos y grabaciones? ¿Por qué los tenían en su poder, con qué fines los entregó?”.

Sobre la exesposa del abogado Del Río, Cancino continuó planteando preguntas al ‘narcochofer’.

“¿Puede usted aseverar alguna conversación telefónica, personal, por chat o por cualquier medio entre Diego Cadena y la señora Ximena, exesposa del abogado Miguel Ángel del Río?”.

Reunión en El Country

Sobre la presunta reunión en el reconocido club del norte de Bogotá El Country, Cancino preguntó.

“Señor Castañeda, ¿usted conoce al señor Rafael McCausland?”.

Añadió: “Señor Rafael McCausland, ¿fue usted el socio que autorizó la entrada en la famosa reunión del Country Club? ¿Quién le pidió esa autorización? ¿A quiénes autorizó? ¿Y por qué motivos?”

Sobre el penalista Miguel Ángel del Río, el defensor de Cadena manifestó: “Yo tengo una relación respetuosa y cordial con Miguel Ángel del Río y le digo a Miguel Ángel, por este lado no es, Miguel Ángel, por aquí no es. Preocúpese usted del señor Castañeda (…)”