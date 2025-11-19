Hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala, fue secuestrado en Cajibío, Cauca
El hijo de Giovanni Ayala y su mánager fueron interceptados por hombres armados cuando se desplazaban por la vía Panamericana.
Hijo de Giovanni Ayala, Miguel Ayala, fue secuestrado en Cajibío, Cauca
00:49
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Miguel Ayala. Foto: Instagram @miguelayala_oficial
La W conoció que Miguel Ayala, hijo del reconocido artista colombiano Giovanni Ayala, fue secuestrado en la vía Panamericana, sector El Túnel, en Cajibío, Cauca.
Él y su mánager fueron interceptados por hombres armados que se los llevaron con rumbo desconocido
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
El joven había realizado una presentación en el corregimiento de Huisitó el fin de semana. También se conoció que esa zona es controlada por la guerrilla.
Escuche la noticia completa aquí:
Hijo de Giovanni Ayala, Miguel Ayala, fue secuestrado en Cajibío, Cauca
00:49
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles