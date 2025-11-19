Actualidad

Hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala, fue secuestrado en Cajibío, Cauca

El hijo de Giovanni Ayala y su mánager fueron interceptados por hombres armados cuando se desplazaban por la vía Panamericana.

Hijo de Giovanni Ayala, Miguel Ayala, fue secuestrado en Cajibío, Cauca

Hijo de Giovanni Ayala, Miguel Ayala, fue secuestrado en Cajibío, Cauca

00:49

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Miguel Ayala. Foto: Instagram @miguelayala_oficial

La W conoció que Miguel Ayala, hijo del reconocido artista colombiano Giovanni Ayala, fue secuestrado en la vía Panamericana, sector El Túnel, en Cajibío, Cauca.

Él y su mánager fueron interceptados por hombres armados que se los llevaron con rumbo desconocido

El joven había realizado una presentación en el corregimiento de Huisitó el fin de semana. También se conoció que esa zona es controlada por la guerrilla.

Escuche la noticia completa aquí:

Hijo de Giovanni Ayala, Miguel Ayala, fue secuestrado en Cajibío, Cauca

00:49

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad