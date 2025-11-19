Hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala, fue secuestrado en Cajibío, Cauca

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hijo de Giovanni Ayala, Miguel Ayala, fue secuestrado en Cajibío, Cauca

La W conoció que Miguel Ayala, hijo del reconocido artista colombiano Giovanni Ayala, fue secuestrado en la vía Panamericana, sector El Túnel, en Cajibío, Cauca.

Él y su mánager fueron interceptados por hombres armados que se los llevaron con rumbo desconocido

El joven había realizado una presentación en el corregimiento de Huisitó el fin de semana. También se conoció que esa zona es controlada por la guerrilla.

