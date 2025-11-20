El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cómo es el proceso de rehabilitación para soldados heridos en combate? Fisioterapeuta explicó

Liceth Reyes, fisioterapeuta, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más este jueves, 20 de noviembre, sobre la rehabilitación física y funcional de los militares heridos en combate.

Según la especialista, el propósito central de estos procesos no es solo manejar los diversos casos resultantes, sino fundamentalmente ayudar a mejorar la calidad de vida.

La fisioterapeuta contó que el manejo de estos casos se fundamenta en el trabajo de un equipo interdisciplinario, el cual busca estrategias para la recuperación física y funcional. Este grupo incluye:

Medicina y Fisioterapia

Terapia Ocupacional y Psicología

Trabajo Social y Enfermería

Para lesiones comunes como las amputaciones, la rehabilitación sigue un camino de tres etapas:

Fase preprotésica: prepara al soldado para la utilización de la prótesis, a cargo del equipo interdisciplinario.

prepara al soldado para la utilización de la prótesis, a cargo del equipo interdisciplinario. Entrenamiento protésico.

Fase postprotésica: donde se brindan estrategias para la adaptación a la nueva vida y la adquisición de habilidades.

Reyes enfatizó en que el tiempo de recuperación es variable; un paciente con amputación puede tardar de tres a seis meses si no hay complicaciones, mientras que los pacientes con lesiones neurológicas pueden requerir hasta un año de manejo.

La especialista también destacó que la labor va más allá del alta médica, haciendo énfasis en la empatía, “es importante entender que trabajan con seres humanos que tienen sueños y familias”.

El papel de las familias es fundamental, ya que son involucradas y entrenadas como cuidadores, especialmente en casos de lesiones neurológicas.

Escuche la entrevista completa:

