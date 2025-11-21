Extraditan desde Francia al presunto homicida de un sacerdote en Pereira

Julián Eduardo se encontraba prófugo de la justicia desde el 28 de abril del 2024, cuando huyó a Francia para evadir el control de las autoridades.

A través del Gaula y en coordinación con Interpol, Migración Colombia y la Fiscalía General de la Nación, logró materializar la captura en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en contra de Gómez Cifuentes, por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada.

El día 25 de abril del año 2024, se reportó la desaparición del sacerdote Darío Valencia Uribe, párroco de la iglesia María Auxiliadora en la ciudad de Pereira. Ese día, el sacerdote salió en su vehículo a encontrarse con Julián Gómez, con quien tenía una cita para recibir dinero producto de la venta de un automóvil. Desde ese momento, se perdió todo contacto con él. Al día siguiente, su vehículo fue hallado en un parqueadero en el municipio de Viterbo (Caldas), con rastros de sangre e impactos de arma de fuego, lo que activó inmediatamente las labores investigativas.

Tres días después del hallar el vehículo, mientras avanzaba la investigación, Julián Eduardo, principal sospechoso del hecho, huyó hacia Francia y el 29 de abril del 2024, se expidió una orden de captura en su contra por el delito de desaparición forzada.

De manera simultánea, se tramitó una Circular Roja ante Interpol para facilitar su captura, la cual se hizo efectiva en París el 30 de abril.

Escuche W Radio en vivo aquí: