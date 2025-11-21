Golpe a la cadena criminal del apoderamiento de hidrocarburos

La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional capturó a 12 personas e impactaron rentas criminales por un valor superior a los 4.700 millones de pesos en un solo mes, frustrando el financiamiento del terrorismo y la afectación ambiental en Arauca, el Magdalena Medio y el sur de Bolívar.

En el municipio de Saravena (Arauca), la operación “Refinadores” desarticuló una célula dedicada a la instalación de válvulas ilícitas sobre el Oleoducto Caño Limón – Coveñas.

Esta red, asociada directamente al ELN – Frente Domingo Laín Sanz, se apoderaba quincenalmente de cerca de 45.000 galones de crudo para refinarlo artesanalmente y comercializarlo tanto en el departamento de Arauca como en territorio venezolano.

Además, fueron capturadas cinco personas por orden judicial y se ejecutaron cuatro diligencias de allanamiento. Se incautaron 1.000 galones de gasolina, un vehículo tipo cisterna, un surtidor de combustible y $12 millones de pesos en efectivo, además de equipos de comunicación. Las ganancias mensuales de esta estructura se estimaban en cerca de 900 millones de pesos.

De manera simultánea, en Medellín y Barrancabermeja (Santander), la operación ‘Ciénega’ se concentró en desarticular la red de receptación y comercialización que operaba sobre la línea de transferencia Galán–Sebastopol. Estas acciones generaban pérdidas a la Nación superiores a 3.000 millones de pesos y servían como fuente de financiamiento para estructuras del ELN en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar.

Por estas acciones, siete personas fueron capturadas, se ejecutaron seis diligencias de allanamiento y se incautaron un arma traumática, equipos de comunicación y 11 millones de pesos en efectivo, así como una agenda con anotaciones que evidencian el control operativo criminal.

Finalmente, se adelantó una intervención a gran escala sobre la línea de transporte Pozos Colorados – Galán, abarcando municipios en Cesar y Santander (Pelaya, San Alberto, San Martín y Puerto Wilches). La acción preventiva se centró en la desactivación de 28 válvulas ilícitas.

