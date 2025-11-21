Llueve dentro del Aeropuerto del Dorado: Opain reporta empozamientos y busca controlar la situación

Debido a las fuertes lluvias registradas en la capital del país este viernes 21 de noviembre en la tarde, usuarios reportaron encharcamientos de agua dentro del Aeropuerto el Dorado.

Lea también: Fuertes lluvias generaron inundaciones y caos vehicular en Bogotá

Opain, encargado de administrar el Aeropuerto, confirmó esta situación y señaló que “debido a las fuertes lluvias registradas en la tarde de hoy acompañadas de una intensa granizada, algunos tragantes y sistemas de drenaje de las cubiertas del El Dorado se vieron desbordados, generando empozamiento de agua en ciertas zonas del aeropuerto”.

A ello agregó que un equipo está controlando la situación.

“Ofrecemos disculpas a los pasajeros y usuarios por las afectaciones ocasionadas. Hemos activado un plan de manejo de emergencia y nuestros equipos técnicos avanzan en el control de la situación y en la evaluación de los impactos”, se lee en el comunicado.

Pese a esto, el aeropuerto sigue operando con normalidad, pero puede haber retrasos en los vuelos hacia Bogotá.

“La Aeronáutica Civil informa que el Aeropuerto Internacional El Dorado está operando con máxima capacidad y todos sus equipos activos”, escribió la Aerocivil en sus redes sociales.

Eso sí, señaló que “las condiciones meteorológicas en las rutas de aproximación obligan a aplicar regulaciones de afluencia, necesarias para mantener la seguridad aérea”.

Incluso, una de esas medidas es restringir temporalmente los despegues hacia Bogotá para evitar congestión en el aire.

Esto fue lo que sucedió: