Liverpool no levanta cabeza: perdió 0-3 ante Nottingham Forest

El Liverpool no levanta cabeza y sufrió una contundente derrota, esta vez a manos del Nottingham Forest, que sale del descenso y provoca la sexta derrota en doce jornadas de Premier de los ‘reds’, dos más de las que sufrió en toda la pasada campaña cuando se proclamó campeón.

Los de Arne Slot, que comenzó la temporada con cinco victorias consecutivas, se hunden en la clasificación y se quedan a ocho puntos del Arsenal, que es líder y que tiene un partido menos al jugar el domingo frente al Tottenham Hotspur en el derbi londinense.

El brasileño Murillo, que sostuvo a la defensa del Forest, aprovechó un balón suelto en el área tras un córner para fusilar a su compatriota Allison, que volvía tras perderse los últimos ocho encuentros por lesión.

Apenas cuando transcurrían 39 segundos de la segunda parte, Neco Williams realizó una gran jugada individual por banda izquierda y puso un pase de la muerte que Nicolo Savona remató a la red.

A diez minutos para el final, Morgan Gibbs-White puso la sentencia al recoger un rechace tras una parada de Alisson para rematar la goleada.

Antes, con 0-1 en el marcador, el VAR anuló un tanto de los de Sean Dyche, por mano de Igor Jesús antes de su disparo.

El partido podría haber cambiado, ya que a los ocho minutos, Elliot Anderson sacó un balón bajo palos con la cabeza a remate del argentino Mac Allister.

Fue la única clara ocasión que tuvieron los ‘reds’, que a pesar de dominar la posesión, no fueron capaces de poner en peligro la meta de Matz Sels, que no tuvo que aparecer.

El egipcio Mohammed Salah lo intentó en la primera parte en varias ocasiones, pero sus disparos no encontraron portería y Mac Allister tuvo el empate antes del descanso, pero su remate se fue directo a las manos de Sels.

Tras la reanudación y el temprano tanto del italiano Savona, los de Arne Slot no reaccionaron, y salvo un nuevo tiro de Salah, no concretaron ninguna ocasión.

El técnico neerlandés movió el banquillo dando a entrada a Hugo Ekitike, Federico Chiesa y Rio Ngumoha, el joven de 17 años, pero no tuvieron repercusión en el encuentro.

El Nottingham Forest, replegado atrás, se encontró muy cómodo durante los noventa minutos y en ningún momento vio peligrar la ventaja.

En una nueva contra, los visitantes consiguieron el tercero de la mano de Gibbs-White, que aprovechó un recjace en el área tras una parada de Allison.

En los últimos diez minutos, los locales apenas presionaron a su rival y ni siquiera pudieron inaugurar su marcador particular.

A pesar de los 500 millones de inversión en el mercado veraniego con los fichajes de Hugo Ekitike, Alexander Isak y Florian Wirtz, los de Anfield no encuentran un estilo de juego ni un esquema que les haga brillar en el campo.

Con la derrota, los de Arne Slot se colocan en undécima posición, mientras que el Nottingham Forest consigue tres puntos valiosos para salir del descenso.

