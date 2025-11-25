Pasajero salió expulsado por ventana de bus en el Terminal de Salitre, en Bogotá

Bogotá

Este fin de semana se presentó un accidente vial dentro de la zona operativa de La Terminal Salitre, en el que un pasajero resultó lesionado al salir expulsado por una de las ventanas laterales de un bus de la empresa Transportes Morichal, que iba a cubrir la ruta Bogotá- Acacías.

Ante la situación, la Terminal se pronunció a través de un comunicado asegurando que se activó todo el protocolo de atención.

“A las 6:39 a.m., un minuto después del hecho, a las 6:38 a.m., nuestro equipo de seguridad llegó al punto, reportó la situación a la Central de Monitoreo y solicitó apoyo médico.A las 6:41 a.m., el personal médico realizó la valoración inicial y a las 6:43 a.m. llegó la ambulancia, completando la atención prehospitalaria en menos de cinco minutos. A las 6:55 a.m., el usuario fue trasladado al centro médico. La Terminal mantiene acompañamiento permanente a su familia. El centro asistencial reportó trauma craneoencefálico y trauma de tórax cerrado”, confirmó La Terminal.

Aunque las verificaciones iniciales evidenciaron que el vehículo contaba con la respectiva tasa de uso y el conductor se había practicado la prueba de alcoholimetría sobre las 6:03 de la mañana con resultado negativo; se evidenció que éste circulaba por encima de los límites permitidos dentro de la zona operativa. La Policía de Tránsito realizó el croquis e inmovilizó el vehículo.

Ante los hechos, La Terminal trasladó el caso a la Superintendencia de Transporte, autoridad que iniciará la investigación a la empresa Transportes Morichal y al conductor involucrado. La Fiscalía General de la Nación también adelanta actuaciones.