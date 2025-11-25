“Me apuntaron y decían que me tumbaran”: relato de una víctima de la banda ‘Los del Carro Rojo’

Este martes, 25 de noviembre, se confirmó la captura de la banda delincuencial ‘Los del Carro Rojo’, dedicados al robo de carros en Bogotá mediante intimidaciones con arma de fuego y múltiples disparos.

Uno de los casos que quedó registrado fue el que se presentó en el occidente de Bogotá en el barrio el Salitre. El dueño del vehículo robado relató como fueron los momentos en los que fue atacado por estos hombres.

“Aproximadamente a las once y media de la noche, salí rumbo al Aeropuerto El Dorado a recoger una hermana que llegaba al exterior. Procedí a dejarla en su lugar de residencia y me dirigí a mi lugar de reposo en el apartamento ubicado en el Salitre del Greco. Cuando voy entrando en reversa a mi garaje, ingresan de manera abrupta y cinco individuos armados, intimidándome, no dejándome reaccionar en ningún momento”, contó la víctima.

Y agregó, “me bajaron del vehículo de manera violenta, golpeándome y amenazándome de muerte. Uno de ellos, inclusive, le dijo al que me tenía la pistola en la cabeza: -túmbelo, túmbelo porque ya nos vio las cara-. Afortunadamente no sucedió eso, de manera inmediata procedí a ingresar al apartamento y llamé al 123 siendo atendido por la Policía Nacional, quienes afortunadamente y de manera muy inmediata reaccionaron”.

¿Cómo cayeron los siete integrantes de la banda?

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que luego de robar, estos delincuentes se fueron a desayunar al sur de Bogotá, y allí fueron capturadas las siete personas: dos extranjeros y cinco colombianos.

“Mientras desayunaban en un restaurante, luego de hurtar un vehículo de alta gama en Teusaquillo, logramos en esta madrugada la captura en fragancia de siete delincuentes que harían parte de un grupo delincuencial dedicados al hurto de automotores en el oriente de Bogotá”, dijo el general.

Luego de un plan candado y el seguimiento de las cámaras, los uniformados dieron con estos hombres.

“Durante el procedimiento fueron recuperados tres vehículos, el hurtado y dos más, en los que se movilizaban estos delincuentes. Es de resaltar que se les atribuye al menos ocho hurtos violentos. En las próximas horas serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado y falsedad marcaria”, concluyó el general.