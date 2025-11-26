“El 85% de los firmantes sigue comprometido con la reincorporación”: Miroslav Jenča

A nueve años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc, la Misión de Verificación de Naciones Unidas tiene nuevo jefe: el diplomático eslovaco Miroslav Jenča. En conversación con La W, el funcionario hizo un balance del proceso y explicó los desafíos que todavía enfrenta la implementación del pacto firmado en 2016.

Jenča comenzó recordando los avances que considera fundamentales. Destacó que la dejación de armas fue uno de los procesos más exitosos del mundo. En el primer año después de la firma se entregaron cerca de nueve mil armas, miles de toneladas de explosivos y millones de municiones.

En el tema de reincorporación, el jefe de la misión afirmó que el 85% de los firmantes que ingresaron al proceso continúa comprometido. Se trata de casi doce mil exintegrantes de las Farc-EP que mantienen su apuesta por la vida civil a pesar de las amenazas y dificultades en los territorios.

Al referirse a la Reforma Rural Integral, Jenča señaló que esta ha generado avances para campesinos sin tierra, mujeres rurales, víctimas y para la población en reincorporación. Mencionó que se han adjudicado más de 275.000 hectáreas de tierra desde la firma del acuerdo y que más de 18.000 hectáreas han sido entregadas directamente a firmantes de paz. No obstante, recalcó que estos logros necesitan consolidarse con una presencia estatal real y estable en los territorios.

En el plano político, Jenča resaltó la promulgación del Estatuto de la Oposición, que fortaleció las garantías para ejercer la oposición democrática, y la creación de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Estas curules permitieron que las regiones más afectadas por el conflicto tuvieran representación directa en el Congreso por primera vez.

A pesar de estos avances, el diplomático aclaró que la seguridad sigue siendo el mayor desafío. En sus palabras, el primer reto y el más grande es la falta de seguridad. Para él, la persistencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas amenaza directamente la reincorporación, la reforma rural y la implementación integral del acuerdo. Explicó que esta situación tiene relación con la falta de continuidad en la ejecución del acuerdo desde su firma en 2016. De acuerdo con Jenča, ningún gobierno lo ha implementado de manera completa y sostenida.

Asimismo, el nuevo jefe de la misión de verificación insistió en que la presencia estatal no puede limitarse a lo militar. Considera que la paz depende de una articulación real entre las instituciones nacionales y territoriales y de una inversión suficiente que permita transformar las zonas históricamente golpeadas por la violencia. Agregó que la implementación necesita continuidad y coherencia sin importar el gobierno de turno o su filiación política.

Por último, Jenča se refirió a la sesión más reciente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que los miembros reiteraron su apoyo al proceso colombiano y manifestaron preocupación por el deterioro de la seguridad en varias regiones. Jenča reafirmó el compromiso de la ONU con el país, aunque recordó que la responsabilidad principal recae en el Estado colombiano. Señaló que solamente la continuidad y la coherencia permitirán que el acuerdo cumpla con su propósito histórico.

