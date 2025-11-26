Fueron condenados dos jóvenes por agresión contra estudiante de la Universidad de Los Andes en 2021

El Juzgado 126 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a Martín Rubiano‑Groot Arias y Nicolás Gutiérrez Solórzano por agredir gravemente a un estudiante de la Universidad de los Andes , identificado como Pablo Gutiérrez Villate, el pasado 15 de octubre de 2021 tras salir de una discoteca ubicada en la zona T en la ciudad de Bogotá.

La investigación revela que la discusión comenzó dentro del bar Rocket, cuando Rubiano-Groot Arias, que llevaba una camiseta de la Selección Argentina, se acercó a la víctima y le propinó un golpe en el rostro con su puño derecho.

Cuando Gutiérrez Villate intentó retirarse del lugar, fue interceptado a la salida del establecimiento por Gutiérrez Solórzano, amigo del primer agresor, quien también le propinó varios golpes en la cara, dejando como resultado fracturas óseas en la nariz y en la cuenca orbital derecha.

Por la gravedad de las heridas, Felipe tuvo que someterse a una intervención quirúrgica reconstructiva en la que se le implantó una placa metálica y un tornillo para sostener su ojo derecho.

Un juez del Circuito de Bogotá determinó que los agresores son responsables del delito de lesiones personales, y emitió condena que oscila entre los 16 y 25 meses de cárcel. Mario Iguarán, la defensa de los jóvenes, aseguró que desde hace tiempo han intentado conciliar.

Vale la pena agregar que la defensa anunció una apelación y hay un detalle que dificulta el proceso: los condenados se residen por fuera del país. Martín Rubiano-Groot reside en Vancouver, Canadá y es consultor adjunto en Collaborative Structural Change. Mientras que Nicolás Gutiérrez Solórzano, trabaja en Huspy como agente inmobiliario y colaborador de marca, en Madrid, España.

