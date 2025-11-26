Inició el Festival Brilla 2025 en Bogotá: ¿Cómo asistir al alumbrado? Fecha, hora y costo de entrada

Se acerca la Navidad y con ella los eventos más emblemáticos de Bogotá como presentaciones musicales, bailes, puestas en escena que cuentan historias navideñas y los alumbrados que se destacan la temporada de diciembre en zonas como La Candelaria, El Campincito, el cerro de Monserrate, el Jardín Botánico y más.

A partir del 27 de noviembre, los colombianos podrán asistir al Festival Brilla Colombia, un recorrido de 22 espacios interactivos llenos de color, música y magia, en el que los ciudadanos podrán apreciar instalaciones interactivas, pista de hielo y atmósferas oníricas.

Se trata de un concepto que conquistó a miles de personas en ciudades como Dublín, París y Londres. A continuación le contamos todos los detalles sobre este evento decembrino que se llevará a cabo en Bogotá.

¿Desde que día abre el Festival Brilla? Estos son los horarios

Estos son los detalles de horarios, ubicación y fechas para que se programe si desea asistir al Festival Brilla:

Fecha: Inicia el jueves, 27 de noviembre de 2025, al viernes, 12 de enero de 2026.

Inicia el jueves, 27 de noviembre de 2025, al viernes, 12 de enero de 2026. Horario: Abrirá de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche, el último ingreso será a las 10:30 de la noche.

Abrirá de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche, el último ingreso será a las 10:30 de la noche. Duración: El recorrido tiene una duración de alrededor de 2 horas.

El recorrido tiene una duración de alrededor de 2 horas. Ubicación: Festival ‘Brilla Sueños’, ubicado en la Transversal 28 #57, junto al Estadio El Campín.

Festival ‘Brilla Sueños’, ubicado en la Transversal 28 #57, junto al Estadio El Campín. Parqueadero: Habrá parqueadero disponible.

Habrá parqueadero disponible. Edad: Ingresan todas las edades, menores de 2 años entran gratis.

Ingresan todas las edades, menores de 2 años entran gratis. Accesibilidad: El lugar es accesible para sillas de ruedas y está permitido el ingreso de mascotas.

¿Cuánto cuesta la entrada al Festival Brilla en Bogotá?

La experiencia interactiva del Festival Brilla tiene diferentes costos de ingreso dependiendo del día de la semana en que elija asistir, los fines de semana son los de mayor incremento.

Es importante destacar que con Tarjeta NU podrá tener un descuento de hasta el 30% en su ticket de ingreso.

Los costos de ingreso para el Festival Brilla 2025, que se lleva a cabo en Bogotá, están alrededor de:

Lunes: $29.900

Martes: $29.900

Miércoles: $29.900

Jueves: $29.900

Viernes: $35.900

Sábado: $43.900

Domingo: $35.900

Recuerde que tienen descuentos los grupos de mínimo diez personas y los niños de entre 2 y 12 años.

Los únicos días que NO estará abierto el Festival Brilla son el 24, 25 y 31 de diciembre, y los 5, 6 y 7 de enero.

Conozca todos los detalles de su compra en el link a continuación: https://festivalbrilla.com/

