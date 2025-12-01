La ANDI alertó un deterioro crítico en la cartera de las IPS

La ANDI informó que la cartera de las IPS mostró un deterioro acelerado entre 2022 y 2025, lo que ha puesto en riesgo la continuidad de tratamientos, el funcionamiento de las instituciones y la oportunidad de los servicios que recibieron millones de pacientes en el país.

La asociación explicó que una encuesta realizada a 23 IPS reveló un crecimiento sostenido de la cartera, que pasó de $2,8 billones en 2022 a $5,7 billones en el tercer trimestre de 2025.

El saldo vencido también aumentó de forma marcada, al pasar de $1,9 billones a $4,2 billones, mientras los ciclos de recaudo se extendieron hasta 211 días. Este comportamiento, según la ANDI, presionó la operación de las instituciones y afectó la disponibilidad de insumos, tecnología y servicios esenciales.

El análisis mostró además que las EPS intervenidas tuvieron un deterioro mayor. En las IPS consultadas, la cartera asociada a estas entidades creció 269% entre 2022 y 2025, mientras la cartera vencida aumentó 293%.

En el caso de la Nueva EPS, los valores pasaron de $160.067 millones a $576.000 millones, y la cartera vencida subió de $116.452 millones a $439.000 millones. Para la ANDI, estos incrementos explicaron el aumento de negaciones, demoras y fallas que vivieron los usuarios.

La agremiación recordó que, con corte a junio de 2025, las quejas de los pacientes alcanzaron cifras récord, superando las 180.000 mensuales, con reportes de negación de tecnologías, falta de citas y retrasos en la atención.

Ante este panorama, la ANDI hizo un llamado al Gobierno y al Ministerio de Salud para que atendieran las órdenes de la Corte Constitucional sobre la financiación de la UPC y adoptaran medidas que garantizaran la continuidad de los servicios. Según la agremiación, el deterioro financiero ya se traducía en riesgos reales para la salud de los colombianos.

