La ANDI alertó un deterioro crítico en la cartera de las IPS
El análisis mostró además que las EPS intervenidas tuvieron un deterioro mayor.
La ANDI informó que la cartera de las IPS mostró un deterioro acelerado entre 2022 y 2025, lo que ha puesto en riesgo la continuidad de tratamientos, el funcionamiento de las instituciones y la oportunidad de los servicios que recibieron millones de pacientes en el país.
La asociación explicó que una encuesta realizada a 23 IPS reveló un crecimiento sostenido de la cartera, que pasó de $2,8 billones en 2022 a $5,7 billones en el tercer trimestre de 2025.
El saldo vencido también aumentó de forma marcada, al pasar de $1,9 billones a $4,2 billones, mientras los ciclos de recaudo se extendieron hasta 211 días. Este comportamiento, según la ANDI, presionó la operación de las instituciones y afectó la disponibilidad de insumos, tecnología y servicios esenciales.
El análisis mostró además que las EPS intervenidas tuvieron un deterioro mayor. En las IPS consultadas, la cartera asociada a estas entidades creció 269% entre 2022 y 2025, mientras la cartera vencida aumentó 293%.
En el caso de la Nueva EPS, los valores pasaron de $160.067 millones a $576.000 millones, y la cartera vencida subió de $116.452 millones a $439.000 millones. Para la ANDI, estos incrementos explicaron el aumento de negaciones, demoras y fallas que vivieron los usuarios.
La agremiación recordó que, con corte a junio de 2025, las quejas de los pacientes alcanzaron cifras récord, superando las 180.000 mensuales, con reportes de negación de tecnologías, falta de citas y retrasos en la atención.
Ante este panorama, la ANDI hizo un llamado al Gobierno y al Ministerio de Salud para que atendieran las órdenes de la Corte Constitucional sobre la financiación de la UPC y adoptaran medidas que garantizaran la continuidad de los servicios. Según la agremiación, el deterioro financiero ya se traducía en riesgos reales para la salud de los colombianos.
