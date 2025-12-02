Autoridades buscarán garantizar educación superior a hijo de policía que murió en Bucaramanga

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Javier Sarmiento, informó que junto al gobernador Juvenal Díaz Mateus, están realizando un colecta para comprar una póliza que pueda garantizar el acceso a la universidad para el hijo del intendente Fredy Leal, que murió en medio del intento de hurto en Cuarta Etapa, de acuerdo al mandatario se busca recaudar 167 millones de pesos.

“Vamos a adquirir una póliza de seguro a través de alguna empresa reconocida para garantizarle 10 semestres en cualquier universidad de Colombia, de manera que esto sirva en medio al dolor como un alivio“, indicó el mandatario bumangués.

Hasta el momento se han recaudo cerca de 50 millones de pesos y el alcalde hace un llamado al empresariado de la ciudad para que se unan en esta acción social que busca garantizar la educación del menor.

“Ya recolectamos más de 15 millones de pesos. El gobernador, por supuesto, al igual que yo, de nuestro propio bolsillo hicimos nuestro aporte. Una empresaria de Bucaramanga ya se ha sumado con 20 millones y esperamos que de aquí al viernes toquemos los corazones de estos bumangueses buenos que quieran honrar a nuestro héroe de la patria“, enfatizó el alcalde Sarmiento.

El hijo del IJ. Fredy Leal tiene 13 años y estaría ingresando a la universidad en el 2032 por lo que se espera garantizar la educación superior para ese momento.